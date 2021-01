Avvistato lupo a Civitanova Marche in campo azienda agricola

Avvistato un lupo nelle campagne di Civitanova Marche, a una decina di chilometri dal mare. A confermare la notizia all'ANSA il sindaco Fabrizio Ciarapica: "È stato avvistato e fotografato all'interno di un'azienda agricola in località Alviano", racconta. "A seguito della segnalazione - spiega Ciarapica - ho provveduto a informare il servizio veterinario dell'Area vasta 3 che si occuperà dell'esemplare che a sorpresa a si è spinto fino alla costa". "Gli esperti del servizio veterinario - ha aggiunto il sindaco - mi hanno spiegato, stando alle foto, che le caratteristiche fenotipiche di questo animale sono quelle del lupo cecoslovacco anche se il colore del pelo è molto simile a quello del lupo classico. Mi è stato fatto notare anche che un lupo selvatico non è mai così ben nutrito come appare". "Adesso saranno gli esperti a cercare di risalire all'animale", ha concluso Ciarapica. (ANSA).