Covid: screening massa a Fano e Comuni vicini da 8 gennaio

(ANSA) - FANO, 04 GEN - A Fano e nei cinque comuni limitrofi, per poi proseguire nelle settimane successive nella zona Terre Roveresche-Colli Al Metauro e Vallefoglia, Alto Montefeltro Sud, Alto Montefeltro Nord, dall'8 al 13 gennaio lo screening di massa rapido e gratuito per il Covid-19 voluto da Regione, Asur e amministrazioni comunali interessate.

L'obiettivo è fare 30mila tamponi rapidi. Dopo lo screening a Pesaro e Urbino, tocca ora agli altri abitanti dei comuni della provincia usufruire di questo servizio di tamponi rapidi effettuato in apposite strutture, in circa 15 minuti compreso il risultato dell'esame.

Da venerdì 8 gennaio fino a mercoledì 13 gennaio l'orario per i test sarà 8-13 e 15-19 a Fano al Codma dove opereranno dieci postazioni con 40 sanitari e quattro medici; alla Palestra Venturini cinque postazioni dove saranno impiegati 20 infermieri e operatori sanitari e due medici. A Marotta, di fianco al bocciodromo, cinque postazioni con 20 sanitari e due medici. Al ristorante La Tagliata per i Comuni di Cartoceto e Mombaroccio (due postazioni lunedì 12 e martedì 13 gennaio).

Per effettuare i tampone rapido basta solo presentarsi senza prenotazione, ma con un modulo scaricabile dal sito del Comune di Fano o in distribuzione al momento dell'arrivo e attendere il proprio turno per l'esame e il risultato che sarà comunicato nel rispetto della privacy. (ANSA).