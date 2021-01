Covid: nelle Marche un picco di decessi, 19 in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 04 GEN - Picco di decessi per la seconda ondata pandemica nelle Marche: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 19, che fanno salire il bilancio regionale delle vittime a 1.634. Si tratta di 11 donne e 8 uomini tra i 45 e i 99 anni, tutti con alle spalle anche altre patologie.

E' la provincia di Ancona, comunica il Servizio Sanità della Regione Marche, a far registrare il numero più alto di decessi, 7: sono una 61enne di Trecastelli, una 73enne e una 94enne di Falconara Marittima, un uomo e una donna entrambi 88enni di Senigallia, una 59enne e un 84enne di Arcevia.

Cinque morti erano della provincia di Pesaro Urbino: la più giovane una 45enne di Mondolfo, e ci sono poi un 79enne, una 84enne e una 93enne di Pesaro, un 91enne di Mercatello sul Metauro. Altri tre deceduti provenivano dal Maceratese: un 71enne di Caldarola, un 76enne di Potenza Picena e una 99enne di Monte San Giusto. Infine due vittime nell'Ascolano (un 55enne di Roccafluvione e un 79enne di Monsampolo del Tronto) e una in provincia di Fermo (un 89enne di Porto Sant'Elpidio). (ANSA).