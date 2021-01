Covid: Marche, 552 ricoverati (+6), 65 in Intensiva (-2)

(ANSA) - ANCONA, 04 GEN - Continua ad aumentare il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nelle ultime 24ore sono passati da 546 a 552 (+6); in crescita i degenti in Semintensiva (145, +4) e reparti non intensivi (342, +4) e in calo invece quelli in Terapia intensiva (65, -2). Sono 16 i pazienti dimessi nell'ultima giornata. Più assistiti nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverati, (52, +6) e due ospiti in meno nelle strutture territoriali ((230). Il Servizio Salute della Regione fa sapere anche che continua ad aumentare il numero di positivi in isolamento domiciliare (11.765, +245) e anche di guariti (29.397, +96); mentre cala quello degli isolati in casa per contatto con contagiati (13.365, -287; 4.035 alle prese con sintomi, 597 gli operatori sanitari). (ANSA).