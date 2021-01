Befana Urbania porta dolci ai piccoli ricoverati del Salesi

(ANSA) - ANCONA, 03 GEN - La Befana di Urbania, la più famosa d'Italia, è arrivata in anticipo per i bambini ricoverati all'Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. In collaborazione con la direzione del nosocomio e con l'associazione "Grazie Gesù" di Urbania, e nel rispetto della normativa anti-covid, oggi una delegazione di befane di Urbania ha consegnato all'aperto, davanti il presidio ospedaliero, calze piene di caramelle, cioccolate e dolciumi alle infermiere del reparto di pediatria che si occuperanno di farle avere ai piccoli pazienti. Auguri speciali senza baci e abbracci, ma ricche di significato da parte della vecchina più amata dai bambini, che ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte del personale sanitario. La delegazione era guidata da Francesco Gulini, presidente della Proloco di Urbania che da anni si occupa dell'organizzazione della Festa Nazionale della Befana. "Con questa iniziativa - ha detto - vogliamo regalare ai bambini una giornata spensierata e un sorriso. Da sempre la Befana di Urbania mette in campo iniziative solidali in collaborazione con le associazioni del territorio regionale e nazionale impegnate in progetti sociali e solidali". Il 5 e il 6 gennaio, come aveva già fatto Babbo Natale, la Befana di Urbania sarà su Facebook. (ANSA).