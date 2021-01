Covid: mons. Spina,' grazie a Dio' è nell'uomo anche in dramma

Nella Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona molti fedeli, che praticamente hanno esaurito le posizioni disponibili dovute alle restrizioni per il Covid-19, per l'ultima celebrazione dell'anno ieri alle 17.30. La Santa Messa è stata celebrata dall'arcivescovo di Ancona-Osimo mons.

Angelo Spina il quale ha rimarcato che il 'grazie' a Dio è inserito nell'uomo anche se apparentemente in certe situazioni drammatiche, come quella che si sta vivendo, sembra fuori luogo e verrebbe più spontaneo arrabbiarsi con Lui. "Ma tutti stiamo nella stessa barca - ha proseguito - e l'unico riferimento possibile e sicuro è colui che ci ha creato". Di fronte alla paura, ha sottolineato l'arcivescovo, ci sono due reazioni, "una umana e una della fede. Gesù dice di non avere paura, perché Dio non guarisce, ti salva". "Questo 2021 arriva con la buona notizia del vaccino ed è una cosa importantissima. - ha detto ancora mons. Spina - Ma non è il vaccino che salverà l'uomo nella sua interezza".

Al termine della celebrazione il coro della cattedrale ha intonato il Te Deum, con foglietti in italiano. (ANSA).