Covid: Acquaroli, ancora qualche settimana difficile, attenzione

"È l'alba di un nuovo anno, abbiamo davanti a noi ancora qualche settimana difficile, per questo vi chiedo la massima attenzione". Lo scrive il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post sul proprio profilo Facebook. "Spero che insieme a tutti voi - aggiunge - troveremo la normalità, torneremo a vivere pienamente, a lavorare per rilanciare insieme la nostra straordinaria terra.

Sono certo che con il vostro aiuto faremo cose straordinarie".

"Avrebbe dovuto essere un anno entusiasmante, indimenticabile - aveva scritto ieri sera il presidente in un altro post di auguri alla cittadinanza - e invece si è trasformato nell'anno più difficile per tutti. Il 2020 ci ha insegnato tanto ma soprattutto che nulla è mai scontato e che la normalità è un privilegio che andrebbe sempre apprezzato". (ANSA).