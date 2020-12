Sorvegliato speciale scappa in motorino di notte, sanzionato

Sorvegliato speciale con l'obbligo di restare nel proprio domicilio, alla guida senza patente - mai conseguita - di un ciclomotore, non si ferma all'alt della polizia durante la notte e poi viene sanzionato.

E' accaduto verso le 2 a Civitanova marche. Gli agenti del Commissariato di Civitanova Marche, guidato da Fabio Mazza, impegnati nei controlli intensificati dalla Questura di Macerata, hanno inseguito e bloccato l'uomo, 33enne, che nel frattempo era caduto, scappando contromano, a causa del fondo stradale bagnato, proseguendo la fuga anche a piedi.

Dagli accertamenti è risultato avere numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, oltre ad essere sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di restare presso il proprio domicilio. La polizia lo segnalerà all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale aggravamento della misura di sorveglianza speciale; intanto è stato sanzionato per la violazione delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico, Covid-19 e per le violazioni al codice della strada commesse durante la fuga.

