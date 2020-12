Covid: "Marche Sicure", finora 71.803 adesioni, 441 positivi

Complessivamente nelle Marche dal 18 dicembre hanno aderito 71.803 persone all'operazione Marche sicure per test rapidi antigenici al Covid-19, con con 441 casi positivi rilevati. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,6%; la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 22,7%. I positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione nel consueto aggiornamento.

Ieri nella prima fase della provincia di Fermo in 2.202 si sono sottoposti al tampone rapido: 22 casi positivi. Da sabato 2 gennaio inoltre inizierà lo screening anche a San Benedetto del Tronto. Le postazioni, operative dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, fino al 7 gennaio, giorni festivi compresi, saranno allestite al Palariviera e al Palasport "Speca". Possono aderire tutte le persone di età superiore ai 6 anni, residenti o che soggiornano a San Benedetto del Tronto per motivi di lavoro o studio. (ANSA).