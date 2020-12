Covid: Marche, 532 ricoverati (+2), 140 Semintensiva (-4)

In aumento di due unità il numero di ricoverati nelle Marche per Covid-19: nelle ultime 24ore passa da 530 a 532. Stabili i ricoveri in Intensiva (62), calano quelli in Semintensiva (140 (-4) e crescono i degenti in reparti non intensivi (330, +6). I dimessi nell'ultima giornata sono 22. Emerge dall'ultimo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione. Gli ospiti di strutture territoriali sono risultati in calo (da 252 a 241, -10) mentre gli assistiti nei Pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati) restano 27. In sensibile incremento i positivi in isolamento domiciliare (10.646, +604) e i guariti (28.875, +83). Gli isolati 'per contatto' invece scendono a 13.482 (-151; 3.624 con sintomi e 577 sono operatori sanitari). (ANSA).