Covid: Macerata; sindaco, tendenza stabilizzazione casi

Al 30 dicembre a Macerata 179 persone in isolamento fiduciario, 225 positivi per un totale di 404 persone in quarantina. Il sindaco Sandro Parcaroli e il delegato funzionale alla Sanità, Giordano Ripa, fanno il punto sulla situazione pandemica da covid-19 nel territorio comunale.

"La situazione a Macerata, - afferma Parcaroli -, che si evidenzia dai dati degli ultimi venti giorni, vede una tendenza alla stabilizzazione del numero dei nuovi casi di positività al Covid-19. Si intravede finalmente uno spiraglio di luce ed è proprio per non rendere vane tutte le nostre rinunce che torno ad appellarmi al senso di responsabilità dei cittadini". Il sindaco chiede "di osservare scrupolosamente le dovute precauzioni come indicato dai vari protocolli soprattutto in occasione delle intercorrenti festività. E' un enorme sacrificio per tutti, saranno brindisi sotto tono ma serviranno per farci tornare a festeggiare tutti insieme senza distanze". (ANSA).