Regioni: Marche; Acquaroli, con Bilancio segnata direzione

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - "Ad appena due mesi dall'insediamento, tra altre difficili questioni, siamo riusciti ad evitare l'esercizio provvisorio, segnando in maniera inequivocabile la direzione cui puntare nei prossimi anni". Lo scrive in un post sul proprio profili Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ricorda come, ieri sera, il Consiglio Regionale abbia "approvato il bilancio per il prossimo anno".

Sulla direzione su cui puntare nei prossimi anni, Acquaroli cita una serie di temi "dalla Zes (Zona economica speciale, ndr) alle politiche europee, dal rilancio turistico all'internazionalizzazione e poi la vera svolta. Passare da politiche di assistenzialismo a un approccio nuovo, che si basa su progettualità che premiano aggregazione, innovazione e competitività".

"Resta tantissimo da fare, - aggiunge - ma in due mesi non era assolutamente scontato riuscire a segnare uno scatto così marcato. Questa mattina partiremo per Roma - annuncia infine - per un'altra importante riunione sulla ricostruzione. Vi aggiorno in tarda serata". (ANSA).