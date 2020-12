Infrastrutture: bando Anas per raddoppio Ss16 Falconara-Torrette

Anas (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento della Strada statale 16 "Adriatica" (variante di Ancona) nel tratto compreso tra Falconara e Torrette, svincoli inclusi, per un importo complessivo di oltre 188 milioni di euro. Lo comunica Anas in una nota.

I lavori riguardano in particolare il raddoppio a quattro corsie del tratto compreso tra l'innesto della Ss76 a Falconara e lo svincolo di Torrette per 7,3 km totali, dei quali circa 900 metri in viadotto e 700 metri in galleria. La durata prevista è di 1.095 giorni, pari a circa tre anni. L'appalto "sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it entro le 12.00 del 19 gennaio 2021. (ANSA).