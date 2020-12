Infrastrutture: Baldelli, 5,7 mln euro per la progettazione

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - "L'approvazione del bilancio 2021-2023, nella tarda serata di ieri, rappresenta un vero e proprio cambio di passo delle politiche della Regione, realizzato in soli 60 giorni dell'insediamento della Giunta, per andare diritti agli obiettivi di mandato che l'assessorato affidatomi e la giunta si sono prefissati". Così sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Francesco Baldelli. "La Regione - ricorda - ha stanziato 5,7 milioni di euro da investire per la progettazione di opere e infrastrutture. Un vero cambio di passo perché la Regione, da oltre 10 anni, non finanziava progetti di infrastrutture e non aveva quindi alcuna visione per il futuro".

"Senza progetti, inoltre, - afferma Baldelli - è di fatto impossibile ottenere finanziamenti, poiché gran parte dei fondi comunitari e nazionali vengono assegnati solo per opere e infrastrutture già in stato avanzato di progettazione e quindi cantierabili in breve tempo. È stata proprio la mancanza di progetti uno dei motivi del ritardo infrastrutturale in cui si trovano ormai da troppo tempo le Marche. Le ultime amministrazioni hanno completamente trascurato questa voce di bilancio, che l'attuale giunta e la maggioranza consiliare hanno invece deciso di prevedere nuovamente".

L'assessore lamenta una "mancata condivisione, da parte del governo, sulla scelta delle opere da finanziare con il Recovery Fund" che "desta notevoli preoccupazioni. Anche per questo ci stiamo attrezzando. E così, dopo 10 anni di letargo, la Regione Marche - aggiunge - torna finalmente a mettere mano agli elaborati progettuali, con l'obiettivo di creare progressivamente un sistema interconnesso e intermodale di strade, ferrovie e ciclabili che faccia dialogare le Marche con tutto il centro Italia e con le principali direttive nazionali ed internazionali. Partendo da porto, aeroporto e interporto, che dovranno diventare i principali punti di snodo da cui si dipanerà tutta la rete di trasporto regionale. L'obiettivo è collegare costa e entroterra senza soluzione di continuità tramite la Pedemontana delle Marche e il sistema delle intervallive".

Oltre ai 5,7 milioni di euro per la progettazione, prosegue l'assessore, "sono stanziati in bilancio 70 milioni di euro per realizzare nuove strade e piste ciclabili e ulteriori 20 milioni per la manutenzione delle esistenti". (ANSA).