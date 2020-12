Incendio camion in A14: riaperto tratto Nord Fano-Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - Poco dopo l'una della scorsa notte sull'autostrada A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna chiuso a causa di un incidente autonomo, avvenuto all'altezza del km 161, in cui un mezzo pesante si è ribaltato e si è incendiato.

Nell'incidente il conducente del mezzo ha perso la vita. Lo fa sapere Autostrade: "attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e non si registrano turbative al traffico". (ANSA).