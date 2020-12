Terremoto Croazia: avvertito distintamente nelle Marche

E' stata avvertita distintamente in tutte le Marche, con vibrazioni di mobili e lampadari ondeggianti, da San Benedetto del Tronto ad Ancona fino a Pesaro, la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 delle 12.19 in Croazia localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria. La scossa si è sentita in particolare nelle zone costiere ma è stata avvertita anche in quelle interne dell'Ascolano e del Maceratese. Non si segnalano comunque danni a cose o persone nella regione pesantemente colpita dal sisma del 2016. (ANSA).