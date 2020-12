Regioni: Consiglio Regionale, via libera a Defr

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Via libera dal Consiglio regionale - 20 voti a favore e 10 contrari - al Defr, il Documento di economia e finanza regionale, l'atto amministrativo che definisce le linee strategiche della programmazione economica e finanziaria regionale: i relatori sono stati Chiara Biondi (Lega), per la maggioranza, e Fabrizio Cesetti (Pd), per l'opposizione. Lungo il dibattito con interventi di consiglieri di tutte le forze politiche. Nel corso dei lavori il presidente dell'Assemblea, Dino Latini, ha dato notizia della forte scossa di terremoto (magnitudo 6.3) registrata in Croazia ed avvertita anche nelle Marche.

L'Aula è passata poi a esaminare congiuntamente le proposte di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione (legge di stabilità 2021)" e "Bilancio di previsione 2021-2023", a iniziativa della Giunta. I relatori sono Jessica Marcozzi (Fi), per la maggioranza, e Marta Ruggeri (M5s), per l'opposizione. (ANSA).