Covid: "Marche sicure", finora 368 positivi su 65.254 test

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Sono state 2.018 le persone che ieri nel Comune di Ancona si sono sottoposte nelle Marche allo screening per Covid-19 con i test antigenici rapidi nell'operazione "Marche Sicure", con riscontro di 17 casi positivi. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nei comuni della provincia di Fermo, invece, "è stata riscontrata un'adesione di 1.643 persone con 23 casi positivi".

Complessivamente nelle Marche da venerdì 18 dicembre hanno aderito 65.254 persone con 368 casi positivi: "In totale la percentuale di positività è pari allo 0,6% mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 20,6%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare".

"Lo screening prosegue fino a oggi, 29 dicembre, al Palaindoor di Ancona, - ricorda la Regione - mentre i cittadini di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare possono recarsi oggi,e domani, 30 dicembre, senza bisogno di prenotazione, al Fermo Forum per sottoporsi allo screening in modalità drive".

"Dal 2 gennaio inoltre - annuncia l'amministrazione regionale - inizierà lo screening anche a San Benedetto del Tronto".

Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche.

(ANSA).