Covid: Marche, ancora 11 morti in 24ore, finora sono 1.557

Nelle ultime 24ore 11 deceduti per Covid-19 nelle Marche: finora il bilancio regionale è di 1.557. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Le vittime sono sei uomini e cinque donne tra i 65 e gli 88 anni, tutti alle prese anche con patologie pregresse. Quattro vittime provenivano dalla provincia di Ancona: un 65enne di Castelfidardo, un 67enne di Ancona, una 86enne di Genga e una 88enne di Senigallia. Tre deceduti risiedevano in provincia di Pesaro Urbino: una 76enne di Sant'Angelo in Vado, un 81enne di Pesaro e una 84enne di Terre Roveresche. Due vittime erano del Maceratese: un 84enne di Petriolo e una 86enne di Visso. Infine sono morti un 72enne di Porto San Giorgio (Fermo) e un 75enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (ANSA).