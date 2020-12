Covid: Marche, +12 ricoverati (526), +1 in Intensiva (61)

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Aumenta di 12 unità il numero di ricoverati nelle Marche per Covid-19: nelle ultime 24 ore i degenti sono passati da 514 a 526. Nell'ultima giornata dimesse 32 persone. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Un paziente in più sia in Terapia intensiva (61) sia in Semintensiva (138) mentre i ricoverati in reparti non intensivi salgono a 327 (+10). Cresce anche il numero di ospiti di strutture territoriali (239, +2) e di assistiti nei Pronto soccorso (37, +6). Intanto i positivi in isolamento domiciliari sono ora 9.603 (+380) e le persone isolate in casa per contatti con contagiati 13.758 (+121; 3.647 con sintomi, 601 operatori sanitari). I guariti aumentano da 28.556 a 28.661, +105).

(ANSA).