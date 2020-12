Maltempo: pioggia e vento, interventi Vvf Pesaro e Ancona

A causa del vento forte e della pioggia, che hanno interessato in particolare le province di Pesaro Urbino e Ancona, molti sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in particolare per rimuovere dalle strade alberi, rami e altri ingombri, o piante pericolanti. In tutto una ventina gli interventi dei pompieri nel Pesarese e una decina invece nell'Anconetano. A Osimo, in via Jesi, sotto la pioggia battente, verso le 18:30 si sono scontrate due auto: i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti: le persone che viaggiavano sui veicoli interessati, erano già state portate a bordo delle ambulanze del 118. (ANSA).