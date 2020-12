Covid: "Marche sicure", finora 328 positivi su 61.593 test

(ANSA) - ANCONA, 28 DIC - Sono 38 i casi positivi su s 1.950 persone che hanno aderito ieri all'operazione di screening di massa per Covid-19 "Marche Sicure" con test antigenico rapido. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche: "complessivamente nella Regione Marche da venerdì 18 dicembre hanno aderito 61.593 persone con 328 casi positivi al test antigenico rapido. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,5% - precisa la Regione - mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 19,5%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare". "Fino a domani, martedì 29 dicembre, - informa l'amministrazione regionale - prosegue lo screening al Palaindoor di Ancona. Da oggi e fino a mercoledì 30 dicembre inizia anche la fase 2 per l'Area Vasta 4. Potranno recarsi al Fermo Forum di via Giovanni Agnelli - conclude la Regione - tutti i cittadini di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, le due città più popolose del fermano dopo il capoluogo".

Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche.

