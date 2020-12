Covid: Marche, 11 morti in 24ore, finora 1.546 decessi

Sono 11 le persone decedute nelle ultime 24ore nelle Marche in correlazione alla pandemia da Covid-19: il bilancio regionale sale così a 1.546 morti. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che sono deceduti sette uomini e quattro donne, tra i 64 e i 97 anni, tutti alle prese anche con altre patologie pregresse. Cinque vittime in provincia di Pesaro Urbino: un 71enne e un 90enne di Fano, un 77enne e una 95enne di Pesaro, una 87enne di Urbino. Tre deceduti nel Fermano (un 76enne e un 91enne di Porto Sant'Elpidio, una 97enne di Porto San Giorgio); due in provincia di Ancona (un 64enne di Fabriano e un 83enne di Genga). Una vittima in provincia di Macerata (una 72enne di Cingoli). (ANSA).