Covid: Ancona, esauriti posti test rapidi, stop prenotazioni

(ANSA) - ANCONA, 28 DIC - Data "l'elevata affluenza" dei cittadini allo screening anti Covid (tamponi rapidi) in corso al Palaindoor di Ancona, "sono andati esauriti i posti messi a disposizione dall'Asur e pertanto da oggi sono chiuse le prenotazioni". Lo fa sapere il Comune. "Resteranno attivi solo i numeri 0712222112 e 0712222303 per le residue adesioni che si renderanno possibili in caso di eventuali cancellazioni. Gli ultimi test verranno effettuati dal personale Asur nel pomeriggio di domani, 29 dicembre". (ANSA).