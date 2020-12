85enne cade in acqua al porto, salvato da poliziotto e Vvf

Un uomo di 85 anni è caduto in mare nelle acque antistanti il Lazzaretto ad Ancona, tra due pescherecci: è stato salvato da un poliziotto fuori servizio che lo ha tenuto per un braccio evitando che affogasse e poi recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno consegnato ai sanitari di Croce Gialla e automedica del 118 per il trasporto in ospedale a Torrette di Ancona. L'uomo, secondo quanto si è potuto apprendere, è stato trasportato in ipotermia in sala emergenze per le cure del caso ma non sarebbe i pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto verso le 15:30: un agente fuori servizio si è accorto e ha dato subito l'allarme, riuscendo nel frattempo a tenere per un braccio l'anziano che non era possibile recuperare nel punto in cui era finito. L'85enne è rimasto in acqua per circa 10 minuti fino all'arrivo dei sommozzatori che, con l'aiuto della squadra terrestre dei vigili del fuoco, lo hanno portato fuori dall'acqua e affidato ai sanitari. (ANSA).