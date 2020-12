Vax Day: Genga, arrivo vaccino momento importante

(ANSA) - ANCONA, 27 DIC - Le prime dosi di vaccino per le Marche, sono arrivate alle 8 di oggi, con l'Esercito. "Un momento importante - ha commentato Gianni Genga, direttore generale dell'Inrca -, sono 200 sono state subito smistate.

Ringraziamo le forze dell'ordine, la polizia stradale, la Digos e i carabinieri del Nas per la staffetta e il coordinamento. La pandemia ha stravolto il nostro Paese, oggi è un momento di luce e di speranza perché il vaccino cambia in modo importante la prospettiva. Fondamentale è interrompere la pandemia - ha aggiunto - e per farlo bisogna raggiungere un numero importante di persone per avere l'immunità. Un pensiero va ai cittadini e alla popolazione che hanno vissuto momenti drammatici. Tanti drammi e tante sofferenze". (ANSA).