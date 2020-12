Vax Day, a Pesaro prima vaccinata una dottoressa

(ANSA) - PESARO, 27 DIC - E' una dottoressa del pronto soccorso Margherita Lambertini, 53 anni, originaria di Napoli, residente a Pesaro, la prima vaccinata degli ospedali Marche Nord. Il suo volto è diventato noto nella prima ondata del virus quando un reportage fotografico la immortalò al termine del suo turno di lavoro con il viso stravolto dalla fatica e dal terrore di quello che stava vedendo: "Finalmente da oggi anticipiamo il virus e non lo rincorriamo più _ ha detto la dottoressa - è un giorno di speranza e di gioia che deve renderci tutti orgogliosi". Accanto a lei l'infermiera del pronto soccorso Elisa Burzacchi di 34 anni, di Pesaro: "Vaccinarsi è finalmente la prima luce che illumina il buio di questi mesi terribili, e siamo orgogliosi di aprire la strada verso la rinascita, verso la vita". Il direttore sanitario di Marche Nord Edoardo Berselli, anch'egli vaccinatosi stamane, ha rivelato: "Venti dipendenti su 2.200 non hanno per ora accettato di vaccinarsi.

Non possiamo prendere provvedimenti su di loro perché la legge non ce lo permette, speriamo che possano ricredersi quanto prima magari con l'arrivo di altri vaccini". "Chi come noi fa questo mestiere sa che serve responsabilità e cultura - ha detto la dott. Lambertini -. Non può prescindere da questi concetti". "In dieci giorni vaccineremo tutto il personale ospedaliero di Marche nord" ha annunciato Berselli. Il primo richiamo avverrà tra quindici giorni e il secondo probabilmente a settembre.

