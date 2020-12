Covid, 8 decessi in 24ore nelle Marche, +17 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 27 DIC - E' di 8 decessi per covid il bilancio delle ultime 24ore nelle Marche. Si tratta, secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, di 3 donne e 5 uomini, fra 68 e 92 anni, tutti con patologie pregresse. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale a 1.535. In aumento i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche: sono 493, +17 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 65 (+1), quelli in area semi intensiva 131 (invariato rispetto a ieri), quelli in reparti non intensivi sono 297 (+16). Ci sono stati però 6 dimessi. Nelle strutture territoriali sono ospitate 238 persone, nei pronto soccorso ce ne sono 25, non ricomprese tra i ricoverati. I positivi in isolamento domiciliare sono 9.178 e le persone in quarantena per contatti con contagiati 13.426: 3.213 con sintomi, 555 operatori sanitari. Il numero dei dimessi/guariti dall'inizio della pandemia sale a 28.499.

