Covid: positivi sindaci Osimo e Fabriano

(ANSA) - ANCONA, 26 DIC - Due sindaci delle Marche si sono scoperti positivi al covid durante le feste: si tratta del primo cittadino di Osimo, Simone Pugnaloni, e di quello di Fabriano Gabriele Santarelli. Tutti e due hanno informato i cittadini tramite le loro pagine facebook. Santarelli da ieri, giorno di Natale, è in isolamento nella cameretta di sua figlia, lontano dalla moglie e dai due figli. "Il 25 mattina mi sono accorto di non sentire il sapore del dentifricio - racconta -. Mi hanno subito fatto il tampone veloce e poi il molecolare. Positivi entrambi. Non mi do pace perché sono sempre stato super attento e non capisco dove e come possa essere venuto a contatto con un positivo. A parte non sentire i sapori e alla stanchezza con forte mal di testa, per il resto non avverto molto altro.

Respiro bene e ringrazio il cielo per questo. Evidentemente il 2020 non poteva che chiudersi così". "Un Natale particolare per me. Sono risultato positivo al Covid-19 con test rapido - spiega invece il sindaco di Osimo Pugnaloni -. Oggi, 26 dicembre, mi sottoporrò al tampone molecolare per la conferma. Mascherina obbligatoria e distanziamento sociale non sono stati sufficienti. Restiamo a casa, evitiamo ogni contatto non necessario - ammonisce -, in pochi giorni siamo di nuovo passati a più di 200 casi di positività a Osimo. Mi raccomando seguiamo le regole, è dura questa battaglia, dobbiamo vincerla insieme".

Pugnaloni comunque non ha febbre e i sintomi sono lievi. (ANSA).