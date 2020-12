Natale, Acquaroli, anno difficile, lo supereremo insieme

(ANSA) - ANCONA, 24 DIC - "È stato un anno particolare e saranno festività particolari. Un anno difficile che ci ha messo a dura prova, ma dobbiamo trovare le energie per guardare con speranza al futuro. Ci aspettano altri mesi complicati, ma sono sicuro che supereremo questo difficile momento e sapremo risollevarci. Lo faremo insieme. A voi, alle vostre famiglie, a tutti i marchigiani, buon Natale. Per il nuovo anno ci risentiamo". Sono gli auguri su facebook del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Ieri il governatore aveva postato un video di auguri istituzionale in cui si alternano immagini delle luminarie natalizie delle città marchigiane ad altre della maggiori bellezze della regione: spiagge, montagna innevata, colline, monumenti. (ANSA).