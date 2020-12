Droga, arrestato con oltre 5 kg marijuana

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 24 DIC - Agenti della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno e del Commissariato di San Benedetto del Tronto hanno arrestato un 44enne albanese da tempo residente a Civitanova Marche, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 5,275 chilogrammi di marijuana. L'arresto è scaturito dai controlli intensificati in occasione delle festività anche al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni anti-covid. Nel corso del servizio lungo la SS16 nel Comune di Cupra Marittima, i poliziotti hanno notato un'autovettura di grossa cilindrata di un cittadino straniero pregiudicato per reati in materia di stupefacenti che conduceva il veicolo con fare immotivatamente circospetto. L'auto è stata bloccata e l'occupante, apparso molto agitato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nel corso delle operazioni, nel bagagliaio dell'autovettura, sono stati rinvenuti due scatoloni contenenti buste termosigillate e sacchi di marijuana. L'ingente quantitativo, qualora fosse stato immesso nel mercato, avrebbe fruttato circa 35mila euro. L'uomo è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Fermo. (ANSA).