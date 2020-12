Covid, Marche, 473 ricoveri,+3 terapia intensiva, 35 dimessi

(ANSA) - ANCONA, 24 DIC - Nelle ultime 24ore sono saliti a 473 i ricoveri per Covid nelle Marche, +1 su ieri. Aumentano i pazienti in terapia intensiva che sono 64 (+3), mentre quelli in area semi intensiva calano a 129 (-3) e quelli in reparti non intensivi sono 280 (+1). I dati del Servizio Sanità della Regione indicano che ci sono stati anche 35 dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 228, nei pronto soccorso si trovano 8 persone, che tecnicamente non vengono considerate ricoverate. I positivi in isolamento domiciliare scendono sotto 9.000 e sono 8.942 per l'esattezza. Il totale dei ricoverati più isolati è 9.415. Nel Covid Hospital di Civitanova Marche sono ricoverate al momento 52 persone: 13 in terapia intensiva, 28 in semi intensiva, 11 in non intensiva. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 13.309, di cui 3.307 con sintomi, 517 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 27.788. (ANSA).