Natale, infermiera, Gesù Bambino nascerà al Covid Hospital

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 23 DIC - "Gesù bambino domani sera lo attenderò dentro il Covid Hospital di Civitanova Marche, prendendomi cura come sempre dei pazienti.

Quella di Natale sarà una notte lunga e amara, ma faremo di tutto per renderla un po' più dolce". A parlare con l'ANSA è Michela Cantolacqua, giovane infermiera e mamma di due bambini, che la notte di Natale la trascorrerà al lavoro, dentro il modulo 4, "quello della rianimazione, quello con i pazienti spesso intubati", spiega dal piazzale dell'ex Fiera di Civitanova Marche, trasformata in struttura covid, l' "astronave" voluta da Guido Bertolaso, sul modello dell'ospedale Fiera di Milano. Ha appena staccato, domani sera, qualche minuto prima delle 21, sarà di nuovo al lavoro. "Siamo abituati a lavorare nei giorni festivi, ma questa volta è sicuramente diverso da tutte le altre. E domani sera a mezzanotte, non sarà soltanto Natale, ma anche il compleanno di uno dei ricoverati e assieme ai miei colleghi gli abbiamo promesso che festeggeremo".

(ANSA).