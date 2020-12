Covid, nelle Marche 9 decessi, -10 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 23 DIC - Sono 9 i decessi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove sono in calo i ricoveri (472 le persone ricoverate, 10 meno di ieri), e ci sono 36 dimessi. Le vittime sono 6 uomini e 3 donne, tra 68 e 94 anni, tutti affetti da patologie pregresse. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 1.504 . Tra i 472 ricoverati, ci sono 132 pazienti in semi intensiva (dato invariato) 61 in terapia intensiva (invariato da ieri),mentre quelli nei reparti non sono intensivi sono 279 (-10). Nelle strutture territoriali ci sono 233 ospiti, mentre complessivamente 40 le persone ricoverate: 12 in intensiva e 28 in semi intensiva. Nelle strutture territoriali sono ospitate 233 persone, mentre le persone in pronto soccorso sono 10. Sono 9.087 i positivi in isolamento domiciliare e 13.019 le persone in quarantena per contatti con positivi: 3.307 con sintomi, 531 operatori sanitari. (ANSA).