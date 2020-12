Scuola, III A maturità 1986 Rinaldini ricorda prof. Cavezzali

(ANSA) - ANCONA, 22 DIC - I 'ragazzi' della III A del Liceo Classico Rinaldini di Ancona maturità 1986 ricordano la professoressa Giuliana Cavezzali Della Mora, morta a Bologna nei giorni scorsi. E' stata "un'autentica colonna di quel Classico ma anche dell'Ail, l'Associazione Italiana Leucemie, sezione di Ancona. Ha insegnato latino e greco in tutta la propria esperienza scolastica - ricordano i ragazzi di quella terza A - dapprima con la cara amica collega di italiano, Eugenia Salvaderi, scomparsa anche essa, prematuramente. Pur essendo molto impegnata in ambito scolastico, la professoressa Cavezzali Della Mora è stata, insieme al marito Raffaele, tra i fondatori dell'Ail di Ancona che si è distinta anche a livello nazionale per la lotta a questa grave malattia. Un baluardo dell'insegnamento, quindi, ma anche di virtù civile - si legge -, così la ricordano i ragazzi e le ragazze della terza A, una figura che ha testimoniato sempre la propria presenza nel trasmettere cultura, affidandosi ad una capacità empatica fuori dal comune, ad un rapporto di scambio continuo, di dare e ricevere con i suoi alunni. Quelli della terza A la portano "ancora nel cuore, come l'hanno portata sempre, prima che ne andasse, in una casa di Cura a Bologna. Un vuoto che la terza A del 1986, prova a colmare con queste poche ma sentite righe".

(ANSA).