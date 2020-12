Natale: boom contatti per Natale che non ti aspetti digitale

(ANSA) - PESARO, 22 DIC - Boom di contatti per il Natale che non ti aspetti Digital Edizion, cioè la versione digitale e on line della rete di eventi natalizi più nota del Centro Italia e Urbino: in 10 giorni sono 30mila le visite al sito della manifestazione organizzata dall'Unione delle Proloco di Pesaro Urbino. Online da pochi giorni, il sito accoglie diverse sezioni legate agli eventi digital in programma fino all'Epifania. Non solo da tutta Italia ma l'interesse arriva dal mondo intero: Svizzera, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia fino agli Emirati arabi. I più seguiti sono stati l'evento di apertura Rosso Speranza che illumina di rosso tutta la provincia di Pesaro Urbino, la diretta di Babbo Natale ma soprattutto Botteghe, che promuove tutta la rete di aziende locali di artigianato artistico e di enogastronomia. "Le proloco in questo momento di festa - fa sapere il presidente provinciale Damiano Bartocetti - stanno lavorando full time per rispondere alle tante richieste. Il telefono squilla di continuo per conoscere i dettagli dell'e-commerce che abbiamo lanciato per sostenere l'economia locale ma sono tanti i visitatori affezionati che ci chiedono notizie sugli eventi online.Questo risultato, al di sopra delle aspettative, è possibile soltanto grazie ai volontari delle proloco. Nonostante non ci siano gli eventi, i visitatori virtuali sono affascinati dalla straordinaria bellezza del nostro territorio e desiderano vivere un'esperienza unica, leggera e sicura per condividere la gioia del periodo più scintillante dell'anno riportando al centro la persona e i valori che animano il Natale: donare e condividere". (ANSA).