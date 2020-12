Natale, a Fano 400 pasti gratis a famiglie bisognose

(ANSA) - ANCONA, 22 DIC - Quattrocento pasti cucinati dai cuochi pescatori fanesi saranno distribuiti alle famiglie più bisognose il giorno della vigilia di Natale. È l'iniziativa messa in atto a Fano dal Pesceazzurro, la catena di ristoranti self-service presenti nelle Marche e Romagna della cooperativa Coomarpesca, d'intesa con l'assessorato al Welfare di Comunità del Comune di Fano. Il 24 dicembre i cuochi del noto ristorante apriranno appositamente la cucina per preparare e consegnare gratuitamente, tra pranzo e cena, 400 pasti alle famiglie più vulnerabili indicate dai servizi sociali nell'ambito del progetto "Passamano". Il menù sarà interamente di pesce per rispettare la tradizione della Vigilia di Natale. "Un'iniziativa di solidarietà - ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri - che vuole far sentire il calore del Natale a chi in questo momento sta soffrendo la morsa delle conseguenze sociali e finanziarie del Covid. Ringrazio il presidente della cooperativa Marco Pezzolesi per aver condiviso con noi questa iniziativa".

Oltre a promuovere la Vigilia di solidarietà, il Pesceazzurro ha consegnato l'annuale assegno a Telethon, del valore di 3.300 euro per il 2020. Dal 2006 ad oggi sono stati raccolti 56.974 euro per la Fondazione. A marzo, inoltre, in piena pandemia, Pesceazzurro ha donato 10mila euro all'Associazione "Insieme per Marche Nord", nata per sostenere gli Ospedali Riuniti Marche Nord. (ANSA).