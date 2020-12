Maltrattamenti in famiglia:accoltella moglie,arrestato da Cc

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 22 DIC - Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, minaccia e lesioni i carabinieri hanno arrestato un 50enne macedone che ieri sera a Spinetoli (Ascoli Piceno) ha gravemente ferito la moglie a colpi di coltello. La donna è stata immediatamente ricoverata in ospedale in condizioni serie per le ferite in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita. I militari dell'Arma hanno prima fermato il marito e dopo un lungo interrogatorio, su disposizione della Procura lo hanno arrestato e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto. All'origine della violenta aggressione vi sarebbero motivi di gelosia. (ANSA).