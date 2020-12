Marchi falsi, Gdf sequestra 200 paia scarpe contraffatte

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 21 DIC - Blitz anticontraffazione della Guardia di finanza di Civitanova Marche che ha sequestrato in due distinti interventi circa 200 paia di scarpe con i marchi contraffatti "Gucci", "Fendi" e "Louis Vuitton", nonché altre materie prime utilizzate per la produzione di calzature contraffatte. Denunciati a piede libero i due responsabili. Le Fiamme Gialle hanno notato nel mercato settimanale della città, esposte per la vendita da parte di un commerciante, numerose calzature recanti i marchi delle griffe di alta moda. Visti i materiali impiegati, il confezionamento ed il prezzo di vendita e nutrendo sospetti sulla liceità della loro provenienza e commercializzazione, i militari hanno minuziosamente controllato lo stand, rilevando l'assenza di idonea documentazione che legittimasse l'uso dei marchi e facendo scattare il sequestro di circa 160 paia di calzature, Le indagini hanno permesso di risalire all'impresa fornitrice della merce, una srl operante nel settore calzaturiero di Civitanova Marche, Una perquisizione presso l'azienda si è conclusa con il rinvenimento e contestuale sequestro di altre 30 paia di calzature, ritagli di pelle e tomaie con i marchi "Fendi" e "Gucci". I due responsabili, di nazionalità italiana, sono stati denunciati, a piede libero, alla Procura di Macerata per ricettazione, contraffazione di marchio e introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. (ANSA).