Covid, Ricci(Ali),vaccinarsi un dovere. Via a campagna sindaci

(ANSA) - PESARO, 21 DIC - "Vaccinarsi è un dovere, liberiamo le città. Io mi vaccino, fallo anche tu". Matteo Ricci, presidente nazionale Ali e sindaco di Pesaro, lancia la campagna Ali dei sindaci italiani per sensibilizzare i cittadini alla vaccinazione anti-covid. "Mille sindaci e amministratori si vaccineranno appena sarà possibile per dare il buon esempio ai loro cittadini, perché vaccinarsi sarà un dovere e i sindaci, che possono essere un potente testimonial per dare fiducia ai cittadini, ci metteranno la faccia", spiega Ricci. "La responsabilità individuale resta fondamentale per uscire da questa drammatica situazione, sanitaria ed economica, e noi ora abbiamo due carte da giocare: massimo rigore possibile in questi giorni di festa e vaccinazione di massa anti-Covid a partire da gennaio. Dobbiamo metterci in testa che dipende da noi come e quando superare questo brutto momento, e che non siamo solo il Paese dei diritti, siamo anche il Paese dei doveri". (ANSA).