Covid, tutti negativi tamponi Residenza Anziani 'Goretti'

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Tutti negativi i tamponi molecolari naso-faringei ripetuti il 17 e 18 dicembre nella Residenza per Anziani 'S. Maria Goretti' di Corinaldo sugli ospiti e sul personale, "come accade ogni quindici giorni", segnala la Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona. Che, si legge in una nota, "nei giorni scorsi è stata bersaglio di informazioni inesatte e fuorvianti, diffuse con eccessiva superficialità. Infatti, si è confusa la nostra Residenza per Anziani 'S. Maria Goretti' con la Rsa gestita dall'Asur Marche - Distretto di Senigallia, dove si sono riscontrati purtroppo diversi contagi da Covid-19. Il caso ha lecitamente scatenato la preoccupazione dei familiari di tutti i 77 ospiti accolti nella Struttura - prosegue la nota della Fondazione - tanto che i responsabili hanno dovuto trascorrere intere giornate al telefono per chiarire la situazione e fornire aggiornamenti puntuali sullo stato delle cose". L'equivoco era nato da una nota ufficiale del Comune relativa ad un focolaio nella Rsa, ma corredata da una foto della residenza per anziani 'Santa Maria Goretti'. L'esito negativo dei tamponi per la Residenza per Anziani 'S. Maria Goretti' "conferma la bontà del lavoro svolto dalla Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona per prevenire il contagio da Covid-19, l'efficacia dei protocolli elaborati e delle misure cautelative assunte già da tempo.L'Ente continuerà a lavorare con estrema attenzione e a proporre ogni accorgimento volto a tutelare la salute degli anziani ospiti e del numeroso personale che opera presso la Struttura". (ANSA).