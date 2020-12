Covid, 16.852 adesioni a screening Marche in 2 giorni

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Ha avuto un'adesione di 16.852 persone con 73 casi positivi al testa antigenico rapido nelle due giornate del 18 e 19 dicembre l'operazione di screening di massa sulla popolazione "Marche Sicure" per il covid. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione:. Al momento la campagna si svolge nei capoluoghi di provincia: complessivamente nella città di Ancona sono stati effettuati 3.541 test e sono stati rilevati 12 casi positivi, nelle due città di Pesaro e Urbino 4.824 persone si sono sottoposte a screening e sono stati riscontrati 48 casi positivi, nella città di Macerata sono stati effettuati 1.743 test di cui 5 sono risultati positivi. Nella città di Fermo sono stati processati 2.534 test di cui 4 con esito positivo. Nella città di Ascoli Piceno sono stati effettuati 4.210 test di cui 4 sono risultati positivi. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,43% mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 5,3%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare. Lo screening gratuito rivolto a tutti i cittadini prosegue nelle città di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino fino al 23 dicembre. Ad Ancona anche dal 27 al 30 dicembre. Sul sito istituzionale della Regione e dei rispettivi Comuni sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche. (ANSA).