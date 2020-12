Sanità: nuovo Salesi Ancona, tecniche progettuali innovative

Al lavoro anche con tecniche innovative nella progettazione per il nuovo ospedale pediatrico Salesi a Torrette di Ancona, come il Bim (Building Information Modelling) che "ottimizza il lavoro di costruzione riproducendo fedelmente immagini e dati in tempo reale, consentendo di ricevere informazioni utili per lo stato di avanzamento dell'opera". Lo sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, titolare anche della delega all'Edilizia ospedaliera, che ha visitato il cantiere, accolto dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Michele Caporossi. La Regione ha finanziato l'opera con 57 milioni di euro.

L'assessore e Caporossi hanno fatto il punto sui lavori con tecnici e aziende costruttrici sui progetti che fanno capo all'Azienda Ospedaliera, realtà che comprende, oltre al Salesi, Umberto I e Lancisi. "Il Salesi - ha detto Baldelli - svolge un ruolo rilevante nella tutela delle condizioni di salute della popolazione in età pediatrica, nella cura delle patologie della sfera ostetrico-ginecologica dell'adulto, nell'assistenza a tutte le problematiche della funzione riproduttiva. E' una realtà con oltre un secolo di storia, oggi divenuta fondamentale per l'intera regione e con un impatto positivo anche per la mobilità attiva, capace di attrarre pazienti anche da fuori regione che solo strutture efficienti sono in grado di fare".

Il nuovo ospedale Pediatrico, connesso all'ospedale regionale avrà una estensione di oltre 5.500 mq con 119 posti letto, prenderà forma dopo la demolizione di alcuni immobili a ridosso dell'ospedale: ultimazione lavori prevista nei prossimi 3 anni.

Presenti alla visita i vertici delle imprese di progettazione e costruzione, Rizzani De Eccher e Pessina, e i tecnici della Regione Marche tra cui Nardo Goffi e Andrea Bartoli.

Anche il "nodo" parcheggi dovrà essere affrontato dalla Regione con l'azienda "per facilitare la mobilità di una zona ad alta densità di movimento, tra mezzi di soccorso, auto private e mezzi pubblici". (ANSA).