Polizia: Fabio Mazza dirigente commissariato Civitanova Marche

(ANSA) - ANCONA, 19 DIC - Insediato il nuovo dirigente del Commissariato di Civitanova Marche, il commissario capo Fabio Mazza, 36 anni, originario di Ferrara , 36 anni, sposato, due figlie. In precedenza è stato dirigente della sezione Polizia Stradale di Belluno e del Commissariato di Polizia di Fabriano.

Laureato in giurisprudenza, ha conseguito il master universitario in scienze della sicurezza durante la frequentazione del corso biennale presso scuola superiore di polizia di Roma. (ANSA).