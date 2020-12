Crisi: emendamento ex Cassa Mezzogiorno,risorse a Ascoli e Fermo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 19 DIC - Via libera dalla commissione Bilancio della Camera all'emendamento per il contrasto alla de-industrializzazione dei territori della ex Cassa del Mezzogiorno, che riguarda anche la provincia di Ascoli e una parte di Fermo. Lo annuncia Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico.

"È stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera - scrive Morani - l'emendamento, a doppia firma Mancini (Pd)-Segneri (M5s), che prevede l'istituzione di un Fondo per il contrasto della de-industrializzazione dei territori della ex cassa del mezzogiorno non ricompresi tra le Regioni del Sud beneficiarie di politiche di vantaggio. Il fondo, gestito dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, - spiega - ha una prima dotazione pari a 135 milioni di euro in tre anni e sarà destinato ai comuni per bandi rivolti al tessuto imprenditoriale. Una buona notizia - sottolinea Morani - per la provincia di Ascoli ed una parte di Fermo".

"Ci eravamo impegnati ad adottare una misura per evitare 'l'esodo' delle nostre imprese nei territori di confine che beneficiano della decontribuzione al 30% e l'abbiamo fatto! - conclude - Questa è la buona politica delle azioni concrete!" (ANSA).