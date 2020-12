Covid: "Marche Sicure", oggi 34 positivi su 8.598 test

"A chiusura della seconda giornata di screening le persone che oggi, si sono sottoposte volontariamente al tampone rapido sono state 8.598 e sono state riscontrate 34 persone positive che vengono poi sottoposte al tampone molecolare". Lo riferisce l'assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.

"Questa operazione è particolarmente importante, ci appelliamo al senso civico dei cittadini e li invitiamo a prendere parte allo screening. - prosegue - Più sarà maggiore la partecipazione più questo ci consentirà di gestire meglio l'epidemia e la tenuta delle nostre strutture sociosanitarie".

Questi i risultati dei test nei capoluoghi di provincia: Area Vasta 1 - Pesaro e Urbino: 2.261 testati di cui 23 positivi Area Vasta 2 - Ancona: 1.986 testati di cui 6 positivi Area Vasta 3 - Macerata: 1.090 testati di cui 3 positivi Area Vasta 4 - Fermo: 1.384 testati di cui 0 positivi Area Vasta 5 - Ascoli Piceno: 1.877 testati di cui 2 positivi.

"Lo screening gratuito rivolto a tutti i cittadini - ricorda la Regione - prosegue nelle città di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino fino al 23 dicembre. Ad Ancona anche dal 27 al 30 dicembre".

Sul sito istituzionale della Regione e dei rispettivi Comuni sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche. "Si ricorda inoltre che nella prima giornata di screening, venerdì 18 dicembre, è stata rilevata un'adesione di 8.254 persone. Sono stati riscontrati 39 casi positivi al test antigenico rapido (6 nella città di Ancona, 25 nelle due città di Pesaro e Urbino, 2 nella città di Macerata, 4 nella città di Fermo e 2 nella città di Ascoli Piceno) per una percentuale di positività pari allo 0,5% e una percentuale di adesione sulla popolazione target pari al 2,7%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare". (ANSA).