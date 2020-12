Covid: Marche, ricoveri a 481 (-10), -5 in Semintensiva

(ANSA) - ANCONA, 19 DIC - Nelle ultime 24ore è passato da 491 a 481 (-10) il numero dei ricoverati nelle Marche correlato alla pandemia da Covid-19: i degenti in Terapia intensiva ora sono 65 (+1), 129 in Semintensiva (-5) e 287 (-6) in reparti non intensivi. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione; nell'ultima giornata sono stati dimessi in 41. In calo anche gli ospiti di strutture territoriali (251, -10) e gli assistiti nei pronto soccorso (10, -6). Scende sotto i 10mila anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 10.051 a 9.589, -462) mentre i guariti ora sono 25.358 (-831). Gli isolati in casa per contatto con contagiati attualmente sono 11.536 (3.350 con sintomi e 570 operatori sanitari. (ANSA).