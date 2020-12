Covid: Comune Corinaldo, focolaio in Rsa non in casa riposo

"In merito alla notizia diffusa sullo stato dei contagi presso la Rsa di Corinaldo, - spiega in una nota sul proprio sul profilo Facebook "Città di Corinald" il Comune - l'Amministrazione Comunale di concerto con la Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona sottolinea che tale situazione è limitata alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di competenza e responsabilità di Asur Marche - Distretto di Senigallia". "L'utilizzo e la divulgazione ai media locali dell'immagine della Casa di Riposo gestita dalla Fondazione 'Santa Maria Goretti', conclude in riferimento alla nota diffusa il 17 dicembre - risulta quindi errato, poiché la struttura non risulta interessata dal focolaio in questione. (ANSA).