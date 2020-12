Covid: sindaco Macerata partecipa a screening di massa

(ANSA) - MACERATA, 18 DIC - "Anche a Macerata ha preso il via lo screening di massa e pure io mi sono sottoposto stamani al test anti Covid, risultando negativo". Così il sindaco Sandro Parcaroli ha raccontato all'ANSA l'avvio della campagna che porterà ad avere una fotografia complessiva dei contagi nelle Marche, prima regione italiana a varare i test su larga scala.

Il sindaco in mattinata si è recato proprio nel Centro fiere di Villa Potenza, dove è in corso lo screening, accompagnato da Nadia Storti, direttrice Asur Marche, Daniela Corsi, direttrice Area vasta 3 e dal dottor Giordano Ripa, delegato alla Sanità del sindaco. "Ritengo assolutamente valida l'iniziativa intrapresa - ha aggiunto il sindaco - anche se ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia nei giorni che verranno".

Sull'ipotesi di andare verso un'Italia in "zona rossa", Parcaroli ha spiegato che "da imprenditore vorrei tanto che si concedesse la possibilità di restare aperti e lavorare, soprattutto pensando ai commercianti, ma al tempo stesso, come sindaco, devo pensare alla salute dei miei cittadini". "Si dovrebbe cercare una soluzione che ottemperi alle due esigenze, ma non è semplice", ha spiegato. "Come non posso accettare assembramenti e comportamenti che possono contribuire alla diffusione del contagio, non accetto nemmeno che un'attività venga fatta chiudere dall'oggi al domani", ha detto ancora Parcaroli, facendo l'esempio dei ristoratori: "Hanno il diritto di sapere cosa accadrà per le festività, lei si immagina cosa significa acquistare scorte e poi non poterle usare? Ecco, questo non è accettabile", ha concluso. (ANSA).