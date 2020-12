Covid, screening a Pesaro, sindaco 'città ha risposto bene'

(ANSA) - PESARO, 18 DIC - Primo giorno di screening di massa sul covid con tamponi rapidi antigenici gratuiti gratuito a Pesaro. Secondo il sindaco Matteo Ricci, questa mattina al Campus Scolastico, "la città ha risposto bene". "L'affluenza è buona e la fila scorre bene", i dati alle 13 di oggi indicano che circa mille pesaresi si sono sottoposti al tampone. "Da questo screening di massa uscirà un dato importante, che ci farà capire quanto il virus sta girando nella nostra città" ha sottolineato il sindaco. Lo screening di massa proseguirà fino al 23 dicembre, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. I cittadini, divisi per quartiere potranno andare a fare i tamponi alla Vitrifrigo Arena, Campus scolastico (aperto anche a tutte le persone con disabilità), Alberghiero S. Marta. Non occorre prenotarsi, basta compilare il modulo scaricabile dal sito del Comune, Regione, Asur. Oppure ritirarlo nelle Farmacie Comunali o private, ritirarlo dai volontari al momento della fila.

"Una bella operazione della Regione Marche, il ringraziamento va agli operatori sanitari, alla Croce Rossa, ai volontari della Protezione Civile e a quelli dei Quartieri, per lo straordinario lavoro che stanno facendo" ha concluso Ricci. (ANSA).